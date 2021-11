A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim utilizou o momento atual do Benfica para alertar os seus próprios jogadores. "Há um mês tínhamos duas derrotas na Champions, estávamos atrás do Benfica [no campeonato], o Benfica estava lançado na Liga dos Campeões e em primeiro. O futebol muda muito. É um bocadinho usar o que se passa ao lado para mostrar que não há bem que dure para sempre", atirou. [Vídeo: VSports]