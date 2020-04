Rúben Dias aproveita 'férias' para aprender a tocar guitarra e é este o resultado

A carregar o vídeo ...

Com o futebol suspenso devido ao coronavírus e após um período de quarentena, o Benfica concedeu férias aos seus jogadores e Rúben Dias tem aproveitado para aprender a tocar guitarra. Num vídeo publicado pelo clube da Luz o defesa mostra algumas técnicas que já adquiriu e acompanha a namorada April Ivy enquanto esta canta "Far From Home", o seu mais recente single. [Vídeo: Instagram SL Benfica].