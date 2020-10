Rúben Dias 'barrado' à entrada do estádio do Leeds porque... não tinha a aplicação certa no telemóvel

A carregar o vídeo ...

Rúben Dias foi lançado por Pep Guardiola no onze do Manchester City, diante do Leeds United ( partida que se encontra neste momento em disputa ), mas ainda apanhou um susto... tudo por causa de uma aplicação de telemóvel. Jogadores, staff e outros membros das equipas são obrigados a disponibilizar todos os dados relativos ao seu estado de saúde recente, principalmente os dados relacionados com a Covid-19, que se encontram numa aplicação única. Recém-chegado a Inglaterra, Rúben Dias parecia desconhecer essa prática e demorou até conseguir entrar no Estádio. [Vídeo: Football Daily]