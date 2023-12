Rúben Dias, Bernardo Silva e Haaland fizeram de seguranças de Grealish no final do Man. City-Fluminense

A carregar o vídeo ...

Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva e o norueguês Erling Haaland foram os seguranças 'escolhidos' por Jack Grealish para atravessar a zona de entrevistas rápidas do Manchester City-Fluminense, depois do momento 'quente' entre o inglês e Felipe Melo, jogador do Fluminense, no final da partida de hoje. O momento bem-humorado dos jogadores citizens não passou despercebido aos jornalistas que estavam presentes no local. [Vídeo: Sky Sports]