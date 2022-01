Rúben Dias e a eleição para o onze da FIFA: «É um sinal de respeito pelo que tenho feito»

Rúben Dias mostrou-se satisfeito por integrar o onze do ano para a FIFA, do qual também faz parte Cristiano Ronaldo . O central português do Manchester City tem ainda a companhia do companheiro de equipa, Kevin de Bruyne, na equipa eleita esta segunda-feira na gala The Best, que destacou o trabalho de equipa realizado na época passada e ainda teve tempo para elogiar Rúben Dias. [Vídeo: One Football]