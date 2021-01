«Rúben Dias em campo é isto»: Manchester City rendido às ações do "líder natural"

A carregar o vídeo ...

A vitória confortável do Manchester City sobre o Chelsea por 3-0 no domingo ainda gera conteúdo nas redes sociais dos citizens. O destaque de hoje é dado a Rúben Dias, com a publicação de um vídeo em que se vê o ex-jogador do Benfica a dar instruções e a incentivar os companheiros. "Rúben Dias em campo é isto: 90 minutos a orientar os companheiros. Líder natural", lê-se na conta do Manchester City no Twitter.