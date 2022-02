A carregar o vídeo ...

Rúben Dias respondeu às perguntas de dois jovens fãs, uma iniciativa que teve lugar no âmbito da Expo Dubai. O central português do Manchester City explicou que tem uma alcunha, contou como se relaciona com Pep Guardiola, como é ser defesa, tendo deixado ainda alguns conselhos a um aspirante a central... (Vídeo Manchester City)