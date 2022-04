A carregar o vídeo ...

Rúben Dias recebeu o convite de Jardel, ex-defesa do Benfica, para participar no podcast 'WibCast Oficial', onde participa Helen Telles, irmã do Alex Telles, e foi instado a convidar um amigo para a próxima entrevista. O central do Manchester City telefonou a João Félix, que aceitou o desafio. (Vídeo YouTube)