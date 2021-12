Rúben Dias tem um cântico personalizado no Man. City: «É o nosso número 3, deixou o Benfica...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Dias tem um cântico personalizado no Manchester City. O melhor jogador da Premier League da época transata é aclamado pelos adeptos citizens que mostraram já por várias vezes o amor que têm ao antigo jogador do Benfica que ajudou a alcançar o sucesso no clube desde que chegou, em 2020:



"Ruben Dias

O nosso número 3

Ele deixou o Benfica

Para vir para o City



Ele venceu a Taça

Ele venceu a Liga

Ele detesta o United

E ama o City"