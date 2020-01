A carregar o vídeo ...

Rúben Semedo, central português de 25 anos formado no Sporting, não conseguiu manter a calma e empurrou um apanha-bolas, no final do jogo frente ao OFI Crete, no qual o Olympiacos venceu por 1-0. O defesa viu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro do encontro e falha, assim, o confronto com o rival AEK, no domingo.