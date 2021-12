Rúben Semedo voltou aos relvados quatro meses depois e já marcou

A carregar o vídeo ...

Rúben Semedo marcou esta quarta-feira pelo Olympiacos, no jogo da Taça da Grécia, frente ao Levadiakos. O central português, que é pretendido pelo FC Porto na reabertura do mercado e que não jogava há praticamente quatro meses, fez parte das escolhas do técnico português Pedro Martins e pontuou esse retorno da melhor forma. Ainda assim, o tento do defesa vai sendo insuficiente, já que os do Pireu chegaram ao descanso a perder por 2-1 e entretanto estão em desvantagem por 3-2.