Rúben Vinagre homenageia enfermeiro com oferta de camisola

Ao longo das últimas semanas, têm sido várias as homenagens feitas aos profissionais de saúde em Portugal e um pouco por todo o Mundo. Uma corrente positiva à qual nem Rúben Vinagre quis ficar indiferente. O lateral do Wolverhampton decidiu adotar um gesto simbólico, oferecendo uma camisola sua a Daniel Bernardo, enfermeiro no Hospital de Chaves, que tem lutado na linha da frente contra o surto de Covid-19. No fundo, esta iniciativa do jovem jogador luso tem como expressar uma solidariedade generalizada para com todos aqueles que se mantêm a trabalhar fora de casa em altura de quarentena.