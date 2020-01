A carregar o vídeo ...

Rudi Garcia, treinador do Lyon, revelou esta sexta-feira ser conhecedor e apreciador das características de Bruno Guimarães. O médio brasileiro tem sido fortemente apontado ao emblema francês, mas o técnico não quis adiantar detalhes sobre as negociações com o Athletico Paranaense. [Vídeo: Omnisport]