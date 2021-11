Rugby Tens Championship: as imagens do novo torneio mundial lançado em Portugal

A carregar o vídeo ...

Decorreu este sábado o primeiro de dois dias do Rugby Tens, um torneio com competição masculina e feminina. Destaque dpara o facto de haver igualdade de remuneração e premiação para os dois géneros. A organização defende que este é o primeiro formato competitivo de râguebi a nível mundial a ter igualdade na vertente financeira, bem como no formato de competição, e datas e locais de jogo. O circuito terá 4 etapas. Depois da etapa de Lisboa, o Rugby Tens seguirá para Paris, Cape Town e Las Vegas. [Crédito: Rugby Tens Championship].