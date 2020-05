Rui Alves arrasador: fala em "madeirenses envergonhados" e atira-se à "personagem" Carlos Pereira

A carregar o vídeo ...

O presidente do Nacional, Rui Alves, não se mostrou muito preocupado com a ação do Marítimo no TAD para travar as subidas e descidas da 2.ª Liga, mas não deixou de enviar duras críticas ao homólogo do rival madeirense, Carlos Pereira. O líder da formação da Choupana disse que se trata de uma "atitude desesperada" e afirmou mesmo que "o vírus da covid-19 atacou os neurónios de muita gente".