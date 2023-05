Rui Borges cruzou-se com Zaidu no Mirandela e garante: «Não vai ficar por aqui»

A carregar o vídeo ...

Ex-colega de equipa e ex-treinador de Zaidu no Mirandela, Rui Borges não poupa nos elogios ao internacional nigeriano. Apesar de assumir que não esperava uma chegada ao topo tão rápida por parte do lateral-esquerdo, o agora técnico do Mafra acredita que o jogador do FC Porto pode chegar a patamares ainda mais elevados. Pelo meio ainda deu para relembrar alguns dos jovens com quem se cruzou em Mirandela.