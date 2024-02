A carregar o vídeo ...

Rui Borges iniciou a sua intervenção na conferência de imprensa após o Moreirense-Sporting com uma mensagem de força para João Neves e António Silva, que recentemente perderam familiares, mas também para Zaidu, lateral do FC Porto que sofreu uma grave lesão no jogo com o Estrela da Amadora. "É um miúdo muito especial para mim", revela o técnico dos cónegos.