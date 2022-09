A carregar o vídeo ...

Nené chegou ao quarto golo em seis jogos esta temporada, mesmo contando 39 anos no cartão de cidadão. No final do encontro que findou com a vitória sobre o Benfica B (3-2), Rui Borges, treinador do Vilafranquense, não poupou nos elogios ao dianteiro brasileiro que já foi o melhor artilheiro da 1ª liga portuguesa (em 2008/09). [Imagens: Vilafranquense]