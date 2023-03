A carregar o vídeo ...

Rui Costa deixou esta quarta-feira uma mensagem de parabéns a Carlos Queiroz, treinador que celebra hoje o seu 70.º aniversário. O presidente do Benfica falou da "pinta" do atual selecionador do Qatar e recordou a conquista do Mundial Sub-20, há 32 anos, no antigo Estádio da Luz [Vídeo Instagram Sports Tailors]