Rui Costa e o valor da transferência de Darwin para o Benfica: «Está a fazer espécie a muita gente»

Rui Costa admitiu, esta sexta-feira, que os valores que envolvem a transferência de Darwin Núñez para o Benfica (24 milhões de euros), estão "a fazer espécie a muita gente". Contudo, apesar de tratar-se da contratação mais cara de sempre do futebol português, o administrador da SAD benfiquista admitiu que o negócio foi ponderado por todas as partes envolvidas no futebol profissional do clube, inclusive com o aval do treinador Jorge Jesus.