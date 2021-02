Rui Costa eufórico com golo de Diogo Gonçalves: levantou Jesus, abraçou Luisão e não parou

A carregar o vídeo ...

Rui Costa foi dos que mais vibrou com o golo de Diogo Gonçalves diante do Arsenal. O antigo jogador das águias saltou que nem uma mola do banco, levantou Jorge Jesus, abraçou Luisão e em seguida ainda continuou a dar indicações para o relvado. Depois, na saída para o intervalo, Rui Costa confortou Otamendi e abraçou Diogo Gonçalves.