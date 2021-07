A carregar o vídeo ...

Antes do apito inicial do Benfica-Lille , Renato Sanches, que atua na equipa francesa e foi formado no Seixal, esteve numa conversa animada com Rui Costa, presidente das águias. O internacional português também aproveitou para trocar impressões com o treinador Jorge Jesus e no final do jogo com Pizzi ou Gedson [Imagens CMTV]