Márcio Vieira, adepto do Benfica com deficiência motora, teve um dia especial no Municipal de Leiria. O sonho que tinha de conhecer Rui Costa cumpriu-se ao cabo de 20 anos e recebeu uma camisola das águias, com uma dedicatória, das mãos do atual presidente do clube do coração. [Vídeo: Liga Portugal]