"Disse Jorge Nuno Pinto da Costa que, em cerca de quatro décadas como presidente, nunca teve um treinador com espírito tão parecido com José Maria Pedroto", escreveu Rui Dias, redator principal de Record, no seu artigo de opinião 'De pé para pé'. Um testemunho que transforma em voz sobre o atual treinador dos dragões e um dos nomes da história portista.