Rui Dias: «Fernando Gomes é nome incontornável do futebol português»

Foi há exatamente 35 anos que Fernando Gomes vincou ainda mais fundo o seu nome na galeria dos eternos do futebol português. No Circo de Inverno de Paris, a 19 de novembro de 1985, o avançado do FC Porto foi coroado com a segunda Bota de Ouro da carreira, na sequência de uma época de 1984/85 inesquecível, que terminou com 39 golos em apenas 30 jogos no campeonato. Nascia, assim, a história do ‘Bibota’, alcunha que ainda hoje se funde e confunde com o próprio nome de Gomes e aqui neste vídeo é explicada pelo jornalista Rui Dias.