A carregar o vídeo ...

Último candidato à presidência do Benfica a votar nestas eleições, Rui Gomes da Silva enalteceu a mensagem que a afluência passa quanto à vontade dos sócios em fazerem parte da realidade do clube. Por outro lado, o candidato à presidência aproveitou para disparar em todas as direções, tudo por causa do voto eletrónico.