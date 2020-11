A carregar o vídeo ...

Rui Patrício atingiu, no triunfo (2-1) do Wolverhampton sobre o Arsenal, a marca dos 100 jogos com a camisola dos Wolves, número que o clube inglês decidiu destacar nas suas redes sociais, num vídeo que reúne as melhores defesas do português. Veja aqui. [Vídeo: Wolverhampton / Twitter]