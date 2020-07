Rui Pedro Soares e a situação do Aves: «Desestabiliza todas as equipas que estão a disputar a permanência»

A carregar o vídeo ...

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, anunciou que apresentou, esta segunda-feira, uma participação criminal contra a SAD do Aves, tendo em conta as recentes ameaças de não ir a jogo no resto do campeonato. Questionado sobre se acredita que a desistência pode influenciar as contas do Belenenses SAD na luta pela permanência, Rui Pedro Soares garantiu que os azuis só pensam em ganhar o último jogo com o V. Setúbal e lembrou o que já se tinha passada com a União de Leiria em 2011/12.