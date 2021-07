Rui Pereira e as acusações a Vieira: «Se isso se confirmar, terei uma grande deceção»

A carregar o vídeo ...

Em declarações à CMTV, Rui Pereira já reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira e assumiu que, a confirmarem-se as acusações de que o presidente do Benfica é alvo, sentiria uma "grande deceção." Por outro lado, o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral garante que nunca se apercebeu de nada de ilícito no exercício das suas funações e ainda considerou que, caso seja aplicada uma medida de prisão preventiva, Vieira não terá condições para continuar no cargo de presidente.