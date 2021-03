A carregar o vídeo ...

Autor do golo que colocou a seleção portuguesa de andebol nos Jogos Olímpicos, Rui Silva jogou com uma tatuagem com o rosto de Alfredo Quintana no braço direito, o mesmo que disparou o remate desse mesmo tento. À chegada a Portugal, o jogador do FC Porto justificou a tatuagem e deixou uma mensagem emocionada.