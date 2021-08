Rui Vitória: «Benfica tem dinâmicas muito interessantes»

A carregar o vídeo ...

Rui Vitória elogiou a equipa do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao encontro desta terça-feira, a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória. O treinador português sublinhou as "dinâmicas muito interessantes" que a formação dirigida por Jorge Jesus tem e a qualidade dos seus jogadores, afirmando mesmo que as águias são "a equipa mais forte" das que competem nesta fase da competição. [Vídeo: BTV]