Rui Vitória e o Portugal-Macedónia: «Não vejo outra hipótese senão ganharmos»

Rui Vitória mostrou-se confiante numa vitória de Portugal na receção à Macedónia do Norte, na final do playoff europeu de acesso ao Mundial'2022. Em declarações à margem da XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', o treinador português realçou a "boa resposta" que os jogadores portugueses costumam dar em momentos de maior adversidade e sublinhando que as palavras do capitão Cristiano Ronaldo farão reflexo no restante grupo de trabalho.