Rui Vitória e o regresso à Luz: «Não há muita razão para as pessoas me receberem mal»

Rui Vitória regressa ao Estádio da Luz esta terça-feira, agora como treinador do Spartak Moscovo. Questionado na conferência de imprensa na antevisão ao encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, o técnico luso disse não estar preocupado com essa questão, mas afirmou não existirem razões para ser mal recebido pelos adeptos do Benfica, até porque passou "momentos muito bons e históricos" ao leme dos encarnados. [Vídeo: BTV]