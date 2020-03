A carregar o vídeo ...

"Quem não tem muito que fazer em casa com a criançada experimente partir candeeiros e sujar paredes. E o desafio aqui está - dar toques com o papel higiénico e pôr os filhos a jogar outra coisa qualquer!": assim legendou Rui Vitória este vídeo que partilhou no Instagram com mais uma 'dica' em tempos de isolamento devido à pandemia do Covid-19