Rumo aos Jogos Olímpicos de 2036: Filha de Fabiana Murer promete dar que falar no salto com vara

Bem diz o povo que filho de peixe sabe nadar. Fabiana Murer foi campeã mundial, pan-americana e recordista brasileira de salto com vara, uma autêntica referência na modalidade. Com 39 anos, já se retirou, mas o seu legado... promete continuar. A sua filha Manu, de dois anos, já consegue imitar a mãe e promete dar que falar no mundo do atletismo, conforme foi possível reparar num vídeo partilhado nas redes sociais. Talvez já esteja a preparar-se para os Jogos Olímpicos de 2036.