Russell em lágrimas enquanto chefes da Mercedes lhe pedem desculpa

A carregar o vídeo ...

George Russell viveu este domingo um sonho ao assumir o comando do Mercedes de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Sakhir, mas o sonho não foi propriamente cor de rosa, já que o jovem de 22 anos enfrentou uma corrida repleta de problemas. No final, visivelmente emocionado, o jovem mostrou a sua tristeza por ter sido apenas 9.º, numa comunicação via rádio em que os chefes da equipa (Bono, James Vowles e Toto Wolff) lhe reconheceram o talento e pediram desculpa pelos erros cometidos.