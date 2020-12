A carregar o vídeo ...

A Rússia foi excluída por dois anos das principais competições desportivas mundiais, entre as quais os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021, e também o Mundial de futebol do Qatar de 2022, por incumprimento das regras antidoping, anunciou esta quinta-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS). Diogo Jesus, editor adjunto da seção Modalidades de Record, revela o que está em causa.