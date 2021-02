Russo 'apaga' adversário com cotovelada sensacional

A carregar o vídeo ...

O russo Dzhihad Yunusov assinou na semana passada, diante do brasileiro Leonardo Limberger um daqueles KO's que deverá figurar na lista dos melhores do ano quando chegarmos ao final de 2021. Foi no ACA 117, graças a uma cotovelada totalmente inesperada logo no primeiro assalto. O mais incrível de tudo é que este foi o primeiro KO da carreira do lutador russo, que já tem no seu registo 23 combates, 18 deles com triunfo.