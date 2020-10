Sá Pinto não cala revolta e atira-se ao VAR: «É uma injustiça muito grande»

A carregar o vídeo ...

Ricardo Sá Pinto estreou-se com uma derrota ao comando do Vasco da Gama, ao perder por 2-1 na receção ao Corinthians, na 18.ª jornada do campeonato brasileiro."Nunca poderíamos ter perdido este jogo. Foi uma injustiça muito grande", afirmou o terinador português na conferência de imprensa após o encontro, que ficou resolvido aos 90 minutos com um golo do suplente Everaldo e que levou Sá Pinto a criticar o VAR.