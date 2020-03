Sabe quanto pesa Taarabt? O marroquino mostra-lhe isso e muito mais a partir de casa

A carregar o vídeo ...

Adel Taarabt continua a preparação em casa tal como os restantes futebolistas do Benfica, a aguardar que a pandemia do coronavírus deixe de se propagar. O médio marroquino mostrou, em imagens reveladas pelas águias, o seu quotidiano. Uma das rotinas do jogador, de 30 anos, é pesar-se e enviar os dados ao staff encarnado. Mas há mais, algo que fica para ver no vídeo. [Imagens: SL Benfica]