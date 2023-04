Sabia que o Famalicão mudou para azul e branco por causa do tio de Pinto da Costa? Escritor Jorge Reis-Sá conta histórias do clube

A carregar o vídeo ...

Era de verde e branco que o Famalicão se vestia aquando da sua fundação, em 1931. À altura, vivia nos arredores da então vila minhota o abastado Armando Lima, tio de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto. Armando gostava de ver futebol, mas as viagens para o Porto eram morosas. Viu no Famalicão uma oportunidade de matar saudades do seu FC Porto e, em 1938, propõe a oferta de camisolas, desde que estas fossem azuis e brancas. Jorge Reis-Sá, autor do livro sobre a história do clube é o protagonista do 'Aqui, jogas em casa' desta semana, uma parceria com o placard.pt