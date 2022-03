Sabia que todos estes jogadores tinham vestido as cores de Everton e Tottenham?

De Paul Gascoigne a Aaron Lennon. Sabia que todos estes jogadores vestiram as cores do Everton e Tottenham? Recordamos alguns dos futebolistas que 'partilharam' a camisola dos dois clubes ao longo da história, a dias de um duelo entre Everton e Tottenham na Premier League. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas de segunda-feira, dia 7. [Vídeo: One Football]