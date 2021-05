Sadio Mané nem cumprimentou Klopp: titularidade de Diogo Jota irritou o senegalês

A carregar o vídeo ...

Sadio Mané foi suplente utilizado na vitória do Liverpool em casa do Man. United ( 2-4 ), entrou na fase final do encontro já com o resultado feito, e após o apito final fez notar o seu descontentamento com Jürgen Klopp por não o ter colocado de início. Mal soou o apito, o alemão apressou-se a cumprimentar os jogadores e quando se aproximou do senegalês... ficou de mão estendida.Após a cena em pleno relvado de Old Trafford, Klopp foi questionado sobre a situação pela imprensa, mas optou por desvalorizar. "Não há qualquer problema. Ontem tomei uma decisão tardia depois do treino de apostar no Diogo Jota. Normalmente explico as decisões, mas não tive tempo para tal. Está tudo bem", assegurou o alemão.