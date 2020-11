Sai à luz um vídeo inédito de Maradona com Mourinho: «Não te esqueças da SMS»

A carregar o vídeo ...

Em novembro de 2010, Diego Armando Maradona esteve em Valdebebas, centro de estágio do Real Madrid, na altura treinado por José Mourinho. No vídeo partilhado pela 'Marca', vêem-se os dois amigos em conversa animada, acompanhados por Jorge Mendes e com a equipa técnica de Mou à espreita. No final, o treinador português até deu um 'lembrete' a El Pibe... Recorde-se que o astro argentino morreu na passada quarta-feira, aos 60 anos, e Mourinho não escondeu a tristeza por ver partir um amigo