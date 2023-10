Saída do Benfica já é passado: o cumprimento entre Rui Costa e Nélson Évora

A carregar o vídeo ...

Depois de ter representado o Benfica durante 12 anos, Nélson Évora, campeoníssimo do triplo salto e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, decidiu mudar de ares e protagonizou uma mudança surpreendente para o rival Sporting, em 2016, tendo sido apresentado com pompa e circunstância em pleno Estádio José Alvalade. Ora, essa mudança deu que falar na altura... mas agora já parece fazer parte do passado. O atleta português de 39 anos encontrou-se com Rui Costa na cerimónia de entrega de Prémios de Valor e Mérito desportivo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), no Teatro Thalia, em Lisboa, e houve direito a um cumprimento especial.