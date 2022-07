Sainz viveu domingo agitado: da paragem ignorada nas boxes à sanção... 'inventada' pela Ferrari

A carregar o vídeo ...

Carlos Sainz Jr. viveu este domingo um Grande Prémio de França repleto de incidências. Partiu de 19.º, depois de uma punição por troca de motor, encetou uma incrível recuperação e acabou em 5.º, mas até lá teve muito para contar. Como por exemplo o insólito momento em que, em plena ultrapassagem a Sergio Pérez, a sua equipa decidiu mandá-lo parar nas boxes. O espanhol ignorou o pedido e completou a manobra, antes de efetivamente parar. Houve ainda outro momento insólito e, uma vez mais, com a equipa Ferrari como protagonista. No caso por conta de uma indicação ao espanhol de que este teria de cumprir uma penalização 'stop and go', quando na verdade era uma penalização de 5 segundos. Aqui Sainz mostrou ter o regulamento bem estudado...