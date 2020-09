«Sais de um grande clube, maior que o City»: o discurso de Jorge Jesus na despedida de Rúben Dias

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus desejou um "brilhante futuro" a Rúben Dias, defesa-central que foi esta terça-feira oficializado como novo reforço do Manchester City. As palavras de despedida do treinador do Benfica foram proferidas no balneário da equipa, após o triunfo por 2-0 diante do Moreirense. Eis o discurso do técnico na íntegra. [Vídeo: SL Benfica]