O guarda-redes dos East Bengal protagonizou um erro incrível na derrota (0-3) da sua equipa na receção aos Atk Mohun Bagan, em jogo da 2.ª jornada da Liga indiana. No lance que terminou com o terceiro golo dos forasteiros, Arindam Bhattacharja sai da baliza para agarrar a bola, após um passe longo, mas acaba por deixá-la escapar e esta acaba no fundo das redes. Vale a pena ver. [Vídeo: One Football]