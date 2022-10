Pedro Silva foi a jogo no Portimonense-Estori l após a expulsão de Dani Figueira e entrou com a missão de defender o penálti de Bryan Rochez e evitar o golo do empate dos algarvios. E foi precisamente isso que o ex-Vizela fez, ainda assim, não conseguiu segurar a vantagem dos canarinhos, que acabaram por empatar... após cometerem novo penálti. [Vídeo: Vsports]