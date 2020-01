Salah arrancou antes do meio campo para selar o triunfo do Liverpool sobre o Manchester United

A carregar o vídeo ...

Mohamed Salah fechou as contas no clássico entre Liverpool e Manchester United ao assinar o segundo golo dos reds já na compensação. O egípcio recebeu um passe longo do guarda-redes Alisson após canto favorável ao United e partiu ainda antes do meio campo numa correria impressionante que só terminou na área adversária. Daniel James bem tentou alcançar o camisola 11 do Liverpool, mas Salah teve calma e classe para finalizar e fazer a bola passar entre as pernas de De Gea, levando ao delírio as bancadas de Anfield Road.